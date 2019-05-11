لائحة جديدة لتنظيم إنشاء المناطق الاستثمارية وعملها

11 مايو 2019 - 10:55 م



أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارا بلائحة تنظم المناطق الاستثمارية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة.

تتضمن اللائحة كافة الإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل تلك المناطق بداية من إقامتها وتشكيل مجالس إداراتها وإجراءات عمل المكتب التنفيذى فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، لتكون مرجعا للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية. وتتكون اللائحة التى ستنشر فى الوقائع المصرية من 17 مادة تنقسم إلى 5 أبواب، فيما كان آخر تحديث للائحة التنفيذية للهيئة منذ 10 سنوات.

ونصت اللائحة الجديدة على أن تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد.

ويبلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة 5 مناطق فى الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروعا بحجم استثمارات 11 مليار جنيه، ويجرى حاليا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط.

