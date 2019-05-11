» نجاة نجم الزمالك من موت محقق

11 مايو 2019 - 10:34 م

نجا أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الموت المحقق بعد تعرضه لحادث سير وهو في طريقه عائدا إلى القاهرة من المنيا للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة الداخلية.

وتعرضت سيارة اللاعب لتلفيات بالغة في حين لم يتعرض أحمد سيد زيزو لأي أذى، وحرص الجهاز الفني على التواصل مع اللاعب من أجل الإطمئنان على حالته.

ويستعد الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لمواجهة الداخلية المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتى ستقام على استاد بتروسبورت.