» أول تحرك لمجلس الأهلي عقب وفاة عضو بفرع «زايد»

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المصريون

الاهلى

الخطيب

ادارة الاهلى

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، فتح تحقيق شامل في وفاة المهندس صلاح علي، أحد أعضاء النادي أثناء ممارسة كرة القدم، بعد الإفطار أمس الجمعة، في فرع النادي بالشيخ زايد.

وطلب الخطيب تقريرا عن الواقعة وحقيقة عدم وجود سيارات إسعاف في فرع الشيخ زايد، لمناقشته في اجتماع مجلس الإدارة، حيث يجهز اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، مذكرة لمدير النادي بكل التفاصيل.

جاء ذلك بعد حالة الغضب الواضحة التي انتابت أعضاء النادي، بعد تشييع جثمان الفقيد اليوم، في ظل ما يتعلق بعدم وجود سيارات إسعاف في فرع النادي بالشيخ زايد.


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