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مدبولي يكلف وزير النقل بسرعة تطوير ميناء الإسكندرية

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كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة العمل على تطوير ميناء الإسكندرية باعتباره من أهم الموانئ المصرية الذي تمر به نحو 60% من حجم التجارة المصرية.

وأكد وزير النقل أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لتطوير الميناء، عبر تشغيل نظام الشباك الواحد.

وتعكف هيئة ميناء الإسكندرية على تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير الميناء وزيادة طاقته الاستيعابية أهمها إنشاء محطة للصب الجاف وجراج متعدد الطوابق لاستيعاب السيارات المستوردة ودعم أسطول الهيئة بقاطرات جديدة، بالإضافة إلى الوصلات البرية التي تربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

ولفت الوزير إلى أن المشروعات العاجلة التي ستبدأ الوزارة تنفيذها هي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل مدينة السادس من أكتوبر، والقطار الكهربائي السريع العين السخنة – العلمين، إلى جانب دراسة تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو .

وتدرس وزارة النقل استغلال أرض بشتيل التابعة لهيئة السكك الحديدية في إقامة محطة سكة حديد بالوجه القبلي؛ لخدمة خطوط الصعيد ، وكذا مجمع خدمات وورش وربط المحطة بوسائل النقل المختلفة.

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