» "السياحة" تطلق حملة ترويجية لمصر بالشراكة مع CNN

11 مايو 2019 - 09:59 م



أطلقت وزارة السياحة، شراكة مع شبكة CNN العالمية لتنفيذ "حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية باستخدام تقنيات حديثة و"مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكةCNN ".

وخلال الحفل الذي أقامته الوزارة في قصر الأمير محمد على بالمنيل،، بحضور وزيري الآثار، والاتصالات، وعدد من المسؤولين والسفراء والنواب، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن "هذه الشراكة لن تقتصر على مجرد شراء وقت إعلانى على القناة، إنما ستتضمن "العمل على خلق محتوى متميز ومختلف جديد ومتطور يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة لشبكة CNN حول العالم إلى مصر، ويخاطب شرائح متنوعة من السائحين".

وأوضحت أنه "سيتم تطويع أهداف وآليات هذه الحملة لتتماشى مع المحاور الثلاث للحملة الترويجية لمصر بالخارج، وهي الترويج لكل منطقة أو محافظة سياحية على حدة مثل أسوان والأقصر وسهل حشيش وشرم الشيخ ومرسى علم؛ وحملة People to People لإظهار نماذج من المصريين المبدعين للعالم؛ والترويج للمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في 2020.

وأكد مروان كاي مسئول الشئون التجارية للشرق الأوسط بشبكة CNN الأمريكية أنه من المتوقع أن يشاهد هذه الحملة "أكثر من 10 ملايين نسمة حول العالم".

