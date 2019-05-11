"كريم" تطلق خدماتها في المنوفية وأسوان

11 مايو 2019 - 09:57 م



أعلنت شركة "كريم مصر" للنقل التشاركي إطلاق خدماتها في محافظتي المنوفية وأسوان، كجزء من خطة الشركة التوسعية لتعزيز خدماتها على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال وائل أبو العلا، العضو المنتدب للشركة في بيان إن الشركة أطلقت خدمة جو ميني Go Mini في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حيث تتيح هذه الخدمة عربات أصغر حجمًا وبالتالي أقل تكلفة في مصاريف الصيانة، وهو ما يتيح طرحها بتعريفة أقل، مما يسهل إتاحة خدمات كريم للمزيد من الشرائح المجتمعية.

وكانت كريم قد أطلقت من قبل خدمة كريم بايك Careem Bike في بورسعيد حيث ينتشر استخدام الموتوسيكلات بين أهل المحافظة، و هو ما يتيح إمكانية نقل المواطنين بشكل أسرع.

