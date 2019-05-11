أسطورة ليفربول يرشح «صلاح» للفوز بهذه الجائزة

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فاولر

أشاد الأسطورة روبي فاولر نجم ليفربول الإنجليزي الأسبق، بالمستوى المميز للنجم محمد صلاح جناح الريدز، حيث رشحه للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم كهداف للدوري الإنجليزي.

وقال فاولر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "محمد صلاح لاعب رائع ولقد افتقدناه خلال الأسبوع الحالي لكن نأمل أن يعود فأنا مثل أي مشجع لليفربول، أحب أن يكون اللاعبين في حالة بدنية جيدة ويسجلون الأهداف".

وأضاف: "سيرجيو أجويرو لاعب هائل حقا وسجله رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن يتصدر صلاح قائمة الهدافين والتي تضم لاعبين كذلك فهذا يتحدث كثيرا عنه".

وأتم: "الناس تحدثت أن صلاح هو لاعب الموسم الواحد فقط، وها هو الأن يتفوق بفارق هدفين عن أقرب الملاحقين قبل الجولة الختامية في الموسم".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي البريمييرليج قبل الجولة الختامية برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن زميله السنغالي ساديو ماني والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وكان صلاح (26 عاما) قد فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 32 هدفا كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

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