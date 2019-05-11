ماذا الذي قاله «خالد الجندي» واستشهدت إسرائيل به؟

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استشهدت وزارة الخارجية الإسرائيلية برأي الداعية خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعدم جواز سبها، على الرغم من احتلالها للمسجد الأقصى.

وأعادت الخارجية الإسرائيلية، نشر تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، وأرفقت مقطع فيديو يطالب فيه الجندي، المسلمين بالكف عن شتم "إسرائيل"، بدعوى أن ذلك اسم نبي وله مكانة في الإسلام.

وقالت: "هل تعلم أن شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي الداعية المصري المعروف عبر قناة DMC المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهر".

يذكر أن تصريحات الجندي تعود إلى ما قبل عامين وجاءت في برنامج يقدمه الجندي على قناة DMC ، ويحذر فيه من توجيه شتيمة لكلمة "إسرائيل" وذلك لأنها اسم نبي ولها مكانة خاصة عند المسلمين.

وقال إن النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل، مؤكدًا حالة العداء معها حتى تُعيد المسجد الأقصى في القدس.

وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية، عبدالله، وقد أطلقت على النبي يعقوب بن إسحق.




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