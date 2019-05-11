» الأهلي يقترب من ضم بديل «أزارو»

11 مايو 2019 - 09:14 م

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان في الميركاتو الصيفي المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "البطولة" المغربية.

ووفقًا للصحيفة المغربية، أن الأهلي يحاول التعاقد مع اللاعب براتب يصل لـ6 أضعاف ما يتقاضاه مع نهضة بركان.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي يبحث عن بديل لوليد أزارو مهاجم الفريق والذي تأكد رحيله بنهاية الموسم الحالي، وأن التوجولي لابا كوجو سيكون بديلا لأزارو.

وأشارت الصحيفة أنه رغم تأكيدات لابا كودجو على رغبته في الاستمرار مع نهضة بركان ألا أن اللاعب قرر الرحيل واقترب من الانضمام للأهلي.