إشادة دولية ببرامج "الحماية الاجتماعية" في مصر

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وكالات

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تلقت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إشادة من قِبل بعثة صندوق النقد الدولى حول ما تحقق من إنجاز في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

واستقبلت "والي"، اليوم السبت، سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والوفد المرافق له الذي يقوم بالمراجعة الأخيرة، ضمن قرض صندوق النقد.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أهم ما تحقق من إنجازات في برنامج "تكافل وكرامة" ووصوله لما يقرب من 9 ملايين مواطن في كل قرى مصر مع العمل على تحسين الاستهداف وسرعة وميكنة فحص التظلمات والبدء في تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصري بكامل بياناتهم.

وكشفت أن الوزارة تخطط لتوحيد برامج الدعم النقدي وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التي يتلقاها المستفيدون، فضلًا عن إدخال 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" خلال عام 2019.

كما استعرضت "والي" عددًا من البرامج التي تنفذ في إطار مظلة الحماية الاجتماعية ومنها سكن كريم ومشروع تنمية الطفولة المبكرة الذي يقوم على تطوير الحضانات ونجح بالفعل في حصر الحضانات في 6 محافظات حتى الآن وانتهى من وضع منهج موحد وتم رصد مبلغ 250 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى لتمويله.

وأكدت أن الوزارة حاليًا تعمل على التحول من الحماية إلى الإنتاجية وتدعم أسر تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل أو قروض ميسرة، وكان من بينها مشروع «مستورة» الذي موّل أكثر من 17 ألف مشروع صغير.



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