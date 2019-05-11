وفاء عامر تتحدث عن "مقطع مسرب" مع محمد رمضان

11 مايو 2019 - 09:00 م

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن مقطع مسرب على مع الفنان محمد رمضان، خلال تصوير مسلسل "نسر الصعيد"، والذى عُرض الموسم الرمضانى الماضى.

وقالت وفاء، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، إن المشهد يسيء للجميع بمن فيهم محمد رمضان، مشيرة إلى أن المشهد لم يكن مكتوبًا في المسلسل، وجاء لها على الهواء خلال التصوير، ولم تكن مستعدة له حتى أنها رفضت ارتداء قميص نوم، وكانت ترتدي فستان سواريه.

وأضافت الفنانة وفاء عامر أنها صورت المشهد بعد يوم عمل طويل وشاق في الساعة السادسة صباحًا، ولم تُركز في مضمون العبارة الخادشة التي قيلت فيه، متابعة: لو كنت مركزة كنت هرفض المشهد ده طبعًا".

واستطردت: "إيه اللي يجبر وفاء عامر إنها تصور مشهد زي كدة في السن ده، أنا أقعد في البيت أفضل لي ومعملش مشاهد من النوعية دي".

وذكرت وفاء أنها لا تدري من سرب المشهد، ولو محمد رمضان هو الذي سربه "فأنا بقله شيله من صفحتك لأنه ضدك، ولو بتدور على مصلحتك شيل المشهد".

