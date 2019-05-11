» المفتي: رمضان شهر الانتصارات وليس وقتا للكسل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات الإسلامية الكبرى في تاريخ المسلمين.
وأضاف علام، خلال حواره على فضائية "سي بي سي"، أن غزوة بدر الكبرى، التي توافق 17 رمضان من كل عام، من أعظم انتصارات المسلمين وجاءت في شهر رمضان المبارك، لتؤكد للجميع أن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات الإسلامية الكبرى في تاريخ المسلمين وليس وقتًا للكسل والخمول والراحة.
وتابع: "جاءت الحروب دفاعًا عن وجود الدولة ولم تكن يومًا من باب الاعتداء على الآخرين من دون وجه حق، وهو ما أكد عليه الرسول (صلى الله عليه وسلم) حين كان يوصي جيوش المسلمين قائلًا لهم: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ؛ لا تَعْصُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَجْبُنُوا، وَلا تُغْرِقُوا نَخْلًا، وَلا تَحْرِقُوا».