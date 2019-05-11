» المفتي: رمضان شهر الانتصارات وليس وقتا للكسل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات الإسلامية الكبرى في تاريخ المسلمين.

وأضاف علام، خلال حواره على فضائية "سي بي سي"، أن غزوة بدر الكبرى، التي توافق 17 رمضان من كل عام، من أعظم انتصارات المسلمين وجاءت في شهر رمضان المبارك، لتؤكد للجميع أن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات الإسلامية الكبرى في تاريخ المسلمين وليس وقتًا للكسل والخمول والراحة.

وأضاف علام، خلال حواره على فضائية "سي بي سي"، أن غزوة بدر الكبرى، التي توافق 17 رمضان من كل عام، من أعظم انتصارات المسلمين وجاءت في شهر رمضان المبارك، لتؤكد للجميع أن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات الإسلامية الكبرى في تاريخ المسلمين وليس وقتًا للكسل والخمول والراحة.