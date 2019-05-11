"حجازي" يحصد الأفضل أمام "أستون فيلا"

11 مايو 2019 - 07:30 م

حصد اللاعب احمد حجازي نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف وست بروميتش الانجليزي لقب الأفضل خلال لقاء فريقه أمام أستون فيلا" خلال لقاء الفريقين في نصف نهائي دورة البلاي اوف المؤهلة للنسخة القادمة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء اختيار حجازي من قبل موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

وحصل أحمد حجازى على 7.3 – 10 فى التقييم الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبي وست بروميتش ألبيون في مباراة أستون فيلا.

وحقق فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى قائد منتخب مصر فوزاً غالياً على وست بروميتش ألبيون الذي يضم المدافع المصري أحمد حجازى بهدفين مقابل هدف واحد.

بادر وست بروميتش ألبيون بالتسجيل عن طريق دوايت جايل في الدقيقة 19 بعدما استغل خطأ فادحا من جانب جلين ويلان مدافع أستون فيلا، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق كونور هوريان وتامى أبراهام فى الدقيقتين 75 و79 من عمر المباراة.

وشارك أحمد حجازي وأحمد المحمدى فى المباراة من البداية، وحصل حجازي على البطاقة الصفراء، ولعب وست بروميتش ألبيون بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 88 بعد طرد لاعبه دوايت جايل لحصوله على "إنذارين".

ويكفي أستون فيلا التعادل السلبي في مباراة الإياب المحدد لها الثلاثاء المقبل لبلوغ المباراة النهائية لدورة "البلاي أوف" المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وتلعب دورة "البلاي أوف" المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام الإقصاء، حيث يلتقى صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز السادس ذهابًا وإيابًا، ويلتقى صاحبا المركزين الرابع والخامس بالطريقة ذاتها، قبل أن يتواجه الفائزان فى مباراة نهائية يحتضنها ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

ويلتقى الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين أستون فيلا ووست بروميتش ألبيون مع الفائز من مجموع مباراتى الذهاب والإياب بين ليدز يونايتد وديربى كاونتى، وذلك فى المباراة النهائية المحدد لها 27 مايو الحالى بملعب "ويمبلى".