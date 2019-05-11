3 لاعبين ينافسون "صلاح" علي الحذاء الذهبي غدا

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مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

هداف الدورى

تنطلق غداء لقاءات الدوري الانجليزي وهي اخر اللقاءات لهذا الموسم حيث تقام 10 مواجهات في اخر جولات البريميرليج وهي الجولة 38.

وبناء على لقاءات غد سيتم حسم بطل الدوري واضافة الي انه سيتم حسم الهداف.

ويشهد لقب الدوري الإنجليزي صراعا شرسا بين مانشستر سيتي وليفربول، حيث يتصدر السيتي الترتيب بـ95 نقطة، مقابل 94 يملكها فريق الريدز

ولا يقل صراع الحذاء الذهبي الذي يناله هداف الدوري الإنجليزي قوة عن صراع بطل الدوري، حيث يتنافس 4 لاعبين على لقب الهداف، وعلى رأسهم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول.

ويتصدر المصري محمد صلاح جناح ليفربول وهدّاف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، سباق العدافين بالموسم الجاري، برصيد 22 هدفا، ولكنه يواجه مطاردة شديدة من ثلاثة منافسين له.

ويجيء في المركز الثاني، خلف "صلاح" 3 لاعبين يملك كل منهم عشرين هدفا، وهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والسنغالي ساديو ماني جناح ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويأتي بعد هذا الرباعي، الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ18 هدفا، ثم مواطناه هاري كين مهاجم توتنهام ورحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي حيث يملك كل منهما 17 هدفا.

وينتظر ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، مواجهة ضد ولفرهامبتون في ملعب أنفيلد معقل الريدز، بينما يحل مانشستر سيتي بقيادة مهاجمه سيرجيو أجويرو ضيفا على برايتون، بينما يستضيف بيرنلي فريق أرسنال الذي يقود هجومه بيير إيمريك أوباميانج.


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