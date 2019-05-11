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مظاهرات في السودان بسبب شيماء سيف

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شيماء سيف

متابعات- محمد الخرو

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الشعب السوداني

السفير المصرى

شيماء سيف

الشقلباظ

اندلعت مظاهرات في السودان أمام منزل السفير المصري هناك، ضد الفنانة شيماء سيف بسبب التصريحات التي ادلت بها في احدى حلقات برنامج المقالب "الشقلباظ" والتي اعتبرها الشعب السوداني اهانة له.

وقالت مصادر داخل السودان، أن مظاهرات اندلعت في السودان ضد الفنانة المصرية شيماء سيف أمام بيت السفير المصري، وفقا لـ"الفجر".

كانت شيماء سيف، أثارت حفيظة الشعب السوداني بعدما جسدت شخصية سودانية في إحدى حلقات برنامج المقالب "الشقلباظ".

ونالت الحلقة فور عرضها ردود فعل سلبية من السودانين ممن اتهموا شيماء بالإساءة لهم.

وتعتمد فكرة المقلب على تنكر شيماء في صورة سيدة حامل سمراء البشرة، تقوم بسرقة تليفون محمول من جارها في الميكروباص بعدما تستبدله مع هاتف آخر.


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