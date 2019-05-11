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الأحد.. الحكم فى دعوى زيادة نفقة نجل الفنان طارق الشيخ

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نجل الفنان طارق الشيخ

طارق الشيخ

تصدر غدًا الأحد محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، حكمها في الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ ضد أبيه لزيادة مبلغ النفقة الشهرية ضوضاء.

كان مازن طارق الشيخ قد أقام دعوى ضد أبيه، طالبه بدفع نفقة أقارب بأنواعها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع نفقة قدرها 3500 جنيه مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الابن استئناف على الحكم الصادر وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريًا، حيث إن أبيه ميسور الحال ويتراوح دخله مابين 500 إلى 600 ألف جنيه شهريًا، وذلك حسب تحريات المباحث.


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