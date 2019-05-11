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غدا.. الحكم على المتهمين بقضية” كنيسة مارمينا بحلوان"

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

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حلوان

كنيسة مارمينا

مارمينا بحلوان

محاكم طرة

تصدر غدا الاحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد الشربيني، حكمها علي 11 متهما  لاتهامهما في  قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان''

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد امرت بإحالة اوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.


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