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مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بـ"رشوة البنك الأهلي"

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صدى البلد

ورم سرطانى

حسام موافي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم على 6 متهمين، بينهم موظفين بالبنك الأهلي المصري بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه لجلسة 16 مايو.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد سليمان على موظف بالبنك الأهلي، ومحمد على محمد موظف بالبنك الأهلى، وعطية محمد السيد رجل أعمال، ودعاء محمد مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت عبد الرحيم أستاذ جامعى بجامعة القاهرة، أولاً تقاضى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموم بالبنك الأهلي المصري رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلى المصرى بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 ملايين و500 ألف جنيه.


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