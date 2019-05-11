» إنجاز تاريخي جديد لـ"صلاح" مع ليفربول

11 مايو 2019 - 02:16 م

ذكر موقع "أفريقيا فوتبول" الصادر بالإنجليزية، أن الفرعون المصري، ونجم الريدز، محمد صلاح، حصل على لقب أفضل لاعب في ليفربول لستاندرد تشارترد لشهر أبريل 2019، كما أنه فاز بجائزة هدف الشهر للنادي، ليستكمل بذلك إنجازات "التاريخية" مع ليفربول .

وتابع الموقع، في تقريره، أن النجم الدولي، محمد صلاح، قدم أداءً "رائع" في شهر أبريل، حيث سجل خمسة أهداف من بينها هدف الشهر الذي سجله في مرمى تشيلسي.

وحسم صلاح الجائزة لصالحه بعد منافسته مع السنغالي ساديو ماني وجوردان هندرسون، لتكون المرة الثالثة له هذا الموسم.

وقال محمد صلاح بعد استلام الجائزة: "لقد كان شهرًا رائعًا لنا، كانت هناك مباريات مهمة ونجحنا في حسمها وأنا سعيد بهذا"، مضيفًا: "الآن لدينا مباراة واحدة قبل نهاية الدوري ونحن في نهائي دوري الأبطال وهذا أمر رائع".

وعن هدفه في مرمى تشيلسي قال صلاح: "لقد كان واحدًا من أفضل الأهداف التي سجلتها، كان هدفًا رائعًا بالنسبة لي كما أنه ساعد الفريق على الفوز وهذا أمر عظيم."

وفي سياق متصل، أكد "صلاح"، أنه سيكون جاهزًا للعب أمام فريق وولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب آنفيلد، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 من البريميرليج.

وكان صلاح قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، والتي استطاع الريدز فيها أن يفوز برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

وقال صلاح عن فوز ليفربول على برشلونة في دوري أبطال أوروبا للموقع الرسمي للريدز: "لقد كان أمرًا لا يصدق".