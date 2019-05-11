» رسميًا.. "ليفربول" يحسم الأمر بشأن "صلاح"

11 مايو 2019 - 02:09 م

حسم نادي ليفربول الإنجليزي جاهزية محمد صلاح للمشاركة في مباراة الريدز الأخيرة بمسابقة البريميرليج أمام وولفرهامبتون، وذلك بعد غياب الفرعون عن لقاء برشلونة الإسباني الأخير في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن كلًا من محمد صلاح وأندي روبرتسون وجوردن هندرسون أصبحوا جاهزين لمباراة الأحد أمام وولفرهامبتون، مُشيرًا إلى أن الفريق سيفتقد لخدمات روبيرتو فيرمينو في مباراته الأخيرة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكان جوردن هندرسون قد شارك في 90 دقيقة أمام برشلونة يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة في المراحل الختامية من الشوط الأول.

يُذكر أن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول كان قد قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس الجمعة: "الكلمات الثلاث الشهيرة لهذا الأسبوع في غرفة الملابس:" إنه مجرد ألم"، لسوء الحظ، تمكن روبرتسون من التعامل مع الألم ، لكن بقية جسمه لم يتمكن من ذلك لأنه لم يعد قادرًا على تنشيط العضلات بعد الآن، أو إصابة بعض الأعصاب أو أي شيء آخر.