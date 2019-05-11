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قتل عامل وتقطيع جثته داخل حقيبتين فى الإسكندرية

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أحمد الشربينى

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نجحت مباحث الإسكندرية فى كشف غموض قتل رجل وتقطيع جثته ووضعها فى حقيبتين بمنطقة حوض 13 بالإسكندرية بعد 24 ساعة من اكتشاف الجثة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بعثور أهالى قرية حوض 13 على جثة رجل مجهول، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين، بدائرة القسم.

وأسفرت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، أن الجثة لشخص يدعو "م. ع. ال"، 44 عامًا، مقيم بدائرة سيدى بشر، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "ه. ح. س"، سمسار عملة، 34 عامًا، مقيم بمدينة منفلوط، وله عنوان أخر بشارع خالد أبن الوليد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الحادث بسبب خلافة مع المجني علية لإعطائه 50 ألف جنيه مقابل الحصول علي عائد يومى، وعقب ذلك حدث خلاف فيما بينهما بشأن مطالبة المتهم استيراد المبلغ.

وأقر المتهم، أنه حال تواجد المجني علية بشقة تعدي عليه بالضرب بزجاجة حتى لفظ أنفاسة، وتخلص منه بقطعة أجزاء باستخدام ال"منشار"، ووضعة فى حقيبتين وإلقائه مكان العثور بقرية بجوار ترعة حوض 13، بمنطقة المنتزه ثالث، وفر هربا خشية مساءلته جنائيًا.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثالث بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، حبس المتهم "هيثم. ح. س"، سمسار عملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


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