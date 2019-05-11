» أحمد عمر هاشم: تعدد الزوجات موجود قبل الإسلام

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أحمد عمر هاشم

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أكد الدكتور "أحمد عمر هاشم"، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم، من السيدة عائشة كان بتوجيه من الله وحكمة عليا، إرادة الله أن يتزوجها في صغرها لتحفظ وتحمل فقه الإسلام.

وأضاف خلال برنامج "منى والناس" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن زواج الرسول من السيدة عائشة كان متعدد الحِكم، فكل زيجة للرسول كانت لحكمة، وكانت تحمل فقه المرأة للمرأة.

وأوضح أن معاملة الرسول لنسائه كانت تتسم بالرقة والذوق الرفيع، ويجب على جميع الأزواج أن يقتدوا به، فالرسول أوصى بالمرأة قائلاً: "استوصوا بالنساء خيرًا"، مؤكدًا أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها، فقبل الإسلام كان يتزوج الرجل من 10 نساء، وكان هناك تعدد زواجات.

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