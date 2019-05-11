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"موافي": 3 أعراض تكشف الإصابة بورم في المخ

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أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الشخص المصاب بورم في المخ يحدث له قيء وزغللة في العين وصداع.

وأضاف موافي، خلال برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القيء ليس مرتبطًا بنوع معين من الأكل أو بقرحة في المعدة ويحدث سريعًا بدون شعور بالغثيان.

وأشار إلى أن القىء يحدث في أشد فترات الشعور بالصداع، ودائما ما يكون في الصباح الباكر لأن حركة الدم قليلة ويؤدي إلى استيقاظ الشخص من النوم، مشيرًا إلى أنه مع ارتفاع ضغط الدم يؤثر على العصب البصري وهنا يشعر المريض بزغللة في العين.

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