أول تصريح من "صلاح" بعد الوصول لنهائي الأبطال

11 مايو 2019 - 01:26 م

قال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه سيكون جاهزًا للعب أمام فريق وولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب آنفيلد، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 من البريميرليج.

وكان صلاح قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، والتي استطاع الريدز فيها أن يفوز برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

وقال صلاح عن فوز ليفربول على برشلونة في دوري أبطال أوروبا للموقع الرسمي للريدز: "لقد كان أمرًا لا يصدق".

وأضاف: "في الموسم الماضي، تأهلنا للنهائي في روما، لذا لم نتمكن من الاستمتاع به كما حدث في آنفيلد".

وواصل النجم المصري: "الآن تأهلنا في ملعبنا، لذلك كان أمرًا رائعًا، مرتين في النهائي على التوالي هو أمر لا يصدق، آمل أن نفوز هذا الموسم".

وكان ليفربول وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولكنه خسر في المباراة النهائية من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 والتي غادرها صلاح مصاباً في الشوط الأول.

وعن المنافسة على لقب البريميرليج، أعلن صلاح استعداده للعودة للمشاركة أمام فريق وولفرهامبتون قائلاً: "سأكون جاهزًا، نعم".

ويآمل ليفربول في أن يفوز على الذئاب، بينما يسقط مانشستر سيتي متصدر الدوري في فخ التعادل أو الخسارة أمام برايتون، من أجل التتويج بلقب البريميرليج.

يذكر أن صلاح أمامه 90 دقيقة فقط للتويج بلقب الحذاء الذهبي للبريميرليج، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 22 هدفًا بفارق هدفين عن أقرب منافسيه سيرجيو أجويرو لاعب مانشسر سيتي.