  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:17 م
بحث متقدم
محمد صلاح

أول تصريح من "صلاح" بعد الوصول لنهائي الأبطال

فيديو

4 جرحى في معركة داخل برلمان.. هذه هي الأسباب

دول لا تغيب عنها الشمس

كيف يصوم المسلمون في دول لا تغيب عنها الشمس؟

مستشفى دبي

خطأ طبي بالإمارات .. وبن زايد يتدخل

المغامسي

المغامسي : لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل

نسور

كارثة.. تسمم نصف نسور الجولان.. وإسرائيل تحقق

محمد النني

"النني" يرحل عن إنجلترا وينتقل لهذا النادى

البرادعي

البرادعي: رمضان كريم "13 مليون سوري مشرد"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الزمالك يدعو السيسى لحضور نهائي الكونفدرالية

برهان

تفاصيل محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري السوداني

أول تصريح من "صلاح" بعد الوصول لنهائي الأبطال

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

رقم قياسي جديد لـ"صلاح" عقب الوصول لنهائي دوري الأبطال

#

تعليقات ساخطة على "محمد صلاح" من جمهور ليفربول

#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

#

ماذا قال رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد عن غزة؟

اسكتلندا

ديلي ميل

العقاب الصياد

قال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه سيكون جاهزًا للعب أمام فريق وولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب آنفيلد، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 من البريميرليج.

وكان صلاح قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، والتي استطاع الريدز فيها أن يفوز برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

وقال صلاح عن فوز ليفربول على برشلونة في دوري أبطال أوروبا للموقع الرسمي للريدز: "لقد كان أمرًا لا يصدق".

وأضاف: "في الموسم الماضي، تأهلنا للنهائي في روما، لذا لم نتمكن من الاستمتاع به كما حدث في آنفيلد".

وواصل النجم المصري: "الآن تأهلنا في ملعبنا، لذلك كان أمرًا رائعًا، مرتين في النهائي على التوالي هو أمر لا يصدق، آمل أن نفوز هذا الموسم".

وكان ليفربول وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولكنه خسر في المباراة النهائية من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 والتي غادرها صلاح مصاباً في الشوط الأول.

وعن المنافسة على لقب البريميرليج، أعلن صلاح استعداده للعودة للمشاركة أمام فريق وولفرهامبتون قائلاً: "سأكون جاهزًا، نعم".

ويآمل ليفربول في أن يفوز على الذئاب، بينما يسقط مانشستر سيتي متصدر الدوري في فخ التعادل أو الخسارة أمام برايتون، من أجل التتويج بلقب البريميرليج.

يذكر أن صلاح أمامه 90 دقيقة فقط للتويج بلقب الحذاء الذهبي للبريميرليج، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 22 هدفًا بفارق هدفين عن أقرب منافسيه سيرجيو أجويرو لاعب مانشسر سيتي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. "العقاب الصياد" ثير الرعب في اسكتلندا
» ننشر حيثيات تأييد السجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع
» شاهد.. سوداني يرش المعتصمين بالمياه لتخفيف الحرارة
» شاهد.. "بوتين" يتعرض لموقف محرج
» "تويتر" يتحول للون الأحمر بهاشتاج "درع الدوري أهلاوي"
» 10 أشياء لا تفسد صيام رمضان.. تعرف عليها
» رسالة على نعل حذاء تكشف مفاجأة للابنة في ليلة زفافها
» وفاة عضو داخل النادي الأهلي لعدم وجود إسعاف
» شاهد.. ما فعله "بوتين" مع معلمته فور لقائها
» اعترافات صادمة للمتهم بإشعال النار في قطة
» شمس تدافع عن أنغام: "مش خرابة بيوت"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)