المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سائق في الشرقية

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محاكمة
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الزقازيق

حبس 3 اشخاص

سرقة سائق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بسجن 3 أشخاص 10 سنوات، لاتهامهم باستدراج سائق توك توك وتهديده بالسلاح وسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحى علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية رقم 54326 لسنة 2016 جنايات مركز منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من "أحمد وليد فاروق سلامة" 18 سنة سائق توك توك ومقيم بعزبة الحريرى بالزقازيق، بقيام 3 أشخاص باستدراجه وسرقة التوك توك منه تحت تهديد السلاح.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، إلى قيام كل من "حمادة خ ع م" 29 سنة مقيم بقرية نشوة بالزقازيق، و" سالم أ س " مقيم بقرية نشوة بالزقازيق، و"خالد س م"، مقيم بدائرة المركز، بإرتكاب الواقعة وسرقة المجنى عليه بالتحايل عن طريق إستدراجه من الطريق العام بزعم توصيلهم وبعدها قاموا بتهديده بأسلحة بيضاء واستولوا على التوك توك ومبلغ مالى كان بحوزته، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


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