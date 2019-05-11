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شاهد.. سوداني يرش المعتصمين بالمياه لتخفيف الحرارة

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شاب سوداني يقوم برش المياه على المعتصمين
شاب سوداني يقوم برش المياه على المعتصمين

إيمان هاني

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الغد

السودان

فؤاد عبدالقادر

عرضت قناة "الغد"، مقطع فيديو يظهر لحظة تجوب شاب سوداني بموقع اعتصام القيادة العامة، لتخفيف حرارة الجو عليهم في نهار رمضان، باستخدام جهاز "رذاذ مياه باردة"، يقوم برشها على أوجه المعتصمين.

وقال فؤاد عبد القادر، صاحب الجهاز، إن درجة الحرارة مرتفعة بالسودان، بجانب صيام الأشخاص، لافتًا إلى أنه يقوم بتعبئة الجهاز مياه باردة، ويرشها على المعتصمين كي يصمدوا.

وأضاف أنه سيستمر في خدمة المعتصمين حتى يحققوا أهدافهم، مشددًا علي أنه لا تراجع ولا استسلام.

شاهد الفيديو..

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