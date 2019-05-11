اليوم.. عزاء الراحلة "محسنة توفيق" بـ عمر مكرم

11 مايو 2019 - 01:04 م

يقام اليوم عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق، فى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكانت قد شيعت جثمان الراحلة من مسجد السيدة نفيسة منذ أربعة أيام وسط غياب نجوم الفن باستثناء أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وسلوى محمد على.

وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عامًا، وهى من مواليد عام 1939.

يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان فبراير الماضى، وتم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الذى يترأسه السيناريست محمد عبد الخالق، ويديره الكاتب الصحفى حسن أبو العلا، كما تم تكريم النجمة منة شلبى .



