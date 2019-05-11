» وفاة عضو داخل النادي الأهلي لعدم وجود إسعاف

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توفى أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأهلي، ويدعي المهندس صلاح على، أثناء لعبه كرة القدم أمس الجمعة مع مجموعة من أصدقائه بعد الإفطار.

وسقط المهندس صلاح على أثناء لعب كرة القدم ليقوم أصدقاؤه بإسعافه لعدم وجود سيارة إسعاف داخل النادى، وتم نقله بعربة الجولف حتى باب النادى واستدعاء سيارة إسعاف من خارج النادى نقلته للمستشفى، وحاول الفريق الطبى إسعافه لمدة ساعتين، خاصة أنه كان لا يزال على قيد الحياة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بساعتين.

من جانبهم فسر مسئولو الأهلي عدم وجود سيارة إسعاف فى النادي لوجود مشكلة حاليا فى التعاقد مع هيئة الإسعاف، التى قررت رفع قيمة الإيجار اليومى من 10 آلاف جنيه لـ45 ألف جنيه فى اليوم الواحد، وهو ما اعترضت عليه إدارة الأهلي، لتقوم إدارة الأسعاف بسحب السيارات من جميع فروع النادى.


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