خطأ طبي بالإمارات .. وبن زايد يتدخل

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عبد الله بن زايد

خطأ طبى

وجه عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي انتقادا لأحد المراكز الطبية بسبب الإهمال.

وانتقد بن زايد إهمال إحدى المركز الطبية في إمارة دبي، والذي أدى إلى دخول مواطنة في حالة غيبوبة.

وأضاف في تعليقه على الحادثة على حسابه في تويتر : "ماذا نسمى الشخص غير المختص عندما يبعث بعلم الطب، ..كيف لنا مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها"؟

ورد عليه أحد المتابعين قائلا : " سيدي ابو زايد تسمى جريمة وطنية و أخلاقية لانها تقتل الإنسان وبالتالي تدمر الوطن بشكل او بآخر .. ولكن سيدي ، لماذا لا تطرح السؤال بماذا نسمي من يعبث في اي وظيفة او منصب .. الطب و الهندسة و التخطيط ... الخ، حيث أن العبث في المهنة هو جريمة في حق الوطن والوطنية".

وعلق آخر : " طال عمرك ممكن إجراء احترازي مثل: فحص أو اختبار دوري اجباري سنوي لكل الأطباء في الدولة مثل قطاع الطيران.. منها نزيد كفاءة القطاع الطبي الخاص والحكومي و منها نوفر وظائف للمواطنين في رقابة.. الطبيب الذي يفشل في الفحص تسحب أو توقف رخصته.. وفقكم الله و حفظكم على اهتمامكم في شؤون الإنسان".


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