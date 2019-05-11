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رئيس نادي الزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجة قبل نهائي الكونفدرالية

الرياضة

مرتضي منصور
مرتضي منصور

عمرو محمد-متابعات

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وجه رئيس نادي الزمالك تحذيرًا شديد اللهجة للمغربي فوزي لقجع نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، بسبب تصريحاته بأن نهضة بركان المغربي سيكون بطل الكونفدرالية بأي وسيلة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "احذر من التلاعب في العلاقات المصرية والمغربية من خلال فوزي لقجع، فدائما الشعب المصري والمغربي على قلب رجل واحد ولا يصح أن تتسبب مباراة كرة القدم في إفساد العلاقات".

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وأوضح: "الشعب المغربي من أقرب الشعوب إلى مصر ونتمنى حسن الضيافة والاستقبال وستكون المعاملة بالمثل".

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية 19 مايو الجاري، فيما يقام لقاء الإياب بمصر يوم 26 من الشهر ذاته.


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