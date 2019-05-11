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برلماني يتساءل عن مصير آلاف العمالة المؤقتة بكفر الشيخ

الحياة السياسية

برلماني
النائب إبراهيم القصاص عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ

أمينة عبد العال

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وزير المالية

كفر الشيخ

مجليا لنواب

توجه النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، موجها إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول مصير آلاف العمالة المثبتة علي الصناديق والحسابات الخاصة بكل الجهات الحكومية، ومنهم 1593 بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، و34 ألفا في وزارة الزراعة يعملون بقسم التشجير.

وأوضح النائب إبراهيم القصاص، أنه يمكن الاستفادة من هذه العمالة المؤقتة لسد العجز في جميع قطاعات الوزارات المختلفة، لافتًا إلى أن وزير الزراعة وافق على حصر جميع العاملين المؤقتين في وزارة الزراعة وموافاتهم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليتولى تعينهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأكمل نائب كفر الشيخ، أن هؤلاء العاملين تم حرمانهم من التثبيت علي درجات وظيفية دائمو بالموازنة العامة للدولة طبقا لقانون 19 لسنة 2012 وإنشاء نظام تثبيت لهم علي الصناديق الخاصة خالف الدستور والقانون وبالأخص القانون 19 لسنة 2012 وعليه سلبت جميع حقوقهم الدستورية والقانونية.

وأشار "القصاص" إلى أن ذلك تسبب فى عدم الاستقرار الوظيفى وحرمانهم من النقل والندب والإجازة بدون أجر والتسوية بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه سواء قبل الخدمة أو إثناؤها وحرمانهم من ضم مدة الخدمة ما يتسبب في شعورهم بالظلم لوجود تفرقه بينهم وبين العاملين المثبتين علي الموازنة العامة للدولة والمتواجدين معهم داخل جهة عملهم.


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