8 أعمال "مستحبة" في اليوم السادس من شهر رمضان

11 مايو 2019 - 11:59 ص

شهر رمضان هو شهر التقرب والتوبة إلى الله تعالى، حيث يكثر الأعمال الصالحة والصدقة في هذا الشهر المبارك، لذا نقدم إليكم أهم المستحبات والأعمال التي ذكرتها مصادر السنة النبوية للعلم بها في هذا الشهر الكريم.

7 أعمال يستحب القيام بها في اليوم السادس من رمضان :

1-قراءة القران بشكل يومي , وان أمكن ختمه

2-استحباب الغسل في جميع ليالي الإفراد من شهر رمضان

3-الإكثار من الصدقة وإطعام الطعام

4-قراءة الأدعية اليومية والمداومة على الذكر والاستغفار والابتعاد عن قول الفحش

5- صلة الرحم وبر الوالدين

5-إحياء ليالي القدر في العشر الأواخر من رمضان

6-المداومة على قراءة أدعية الأسحار وقيام الليل قدر المستطاع

7-صلاة ركعتين في كل ليلة من رمضان بنية التقرب الى الله استحباباً