فى عز نهار رمضان.. ضبط واقعة تحرش فى التجمع

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين لاتهامها بالتحرش بفتاة فى نهار رمضان أثناء استقلالهما سيارة بالتجمع الأول.

البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من فتاة عشرينية، تفيد بقيام شخصين بالتحرش بها والهروب بسيارة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تم التحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها لتحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما شخصين في بداية العقد الثالث من عمرهما.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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