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صناع الخير وتشاور
صناع الخير وتشاور

أمينة عبد العال

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وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية اتفاقية تعاون مع "تشاور" لإدارة الرعاية الصحية والاستشارات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد سمير، بهدف القيام بتخطيط وتنفيذ برامج تنموية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بصحة المجتمع.

وأوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن التعاون جاء من منطلق امتلاك المؤسسة وتشاور لإدارة الرعاية الصحية والاستشارات رؤية مشتركة لتحسين الأحوال المعيشية وجودة حياة المصريين بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالصحة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن تطوير برامج ذات كفاءة عالية تساعد في زيادة السلوكيات الإيجابية في المجتمع وخلق فرص لتطوير بيئة العمل.

وأضاف أنه وفقا للاتفاقية، سيتم التعاون في تنفيذ برامج متكاملة من التدريب في مجال العمل المؤسسي ورفع قدرات العاملين بمؤسسة صناع الخير للتنمية، والعمل معا للخروج بباقة من الخدمات الحديثة في مجال الصحة العامة تعود بالاستفادة على الفئات والأشخاص الذين تقوم المؤسسة برعايتهم.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور خالد سمير، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "تشاور" لإدارة الرعاية الصحية والاستشارات، أن تلك الاتفاقية هي جزء من التزام الشركة بدورها المجتمعي وإيمان القائمين عليها بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في رفع العبء عن شريحة عريضة من غير القادرين، وكذلك دعم دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أنه سيتم تسخير خبرات العاملين بـ"تشاور" والقائمين عليها خلال الفترة المقبلة في تنفيذ بنود الاتفاقية للخروج بنموذج يحتذى به في التكامل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص


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بالصور.. اتفاقية تعاون بين "صناع الخير" و"تشاور" لإدارة الرعاية الصحية بالصور.. اتفاقية تعاون بين "صناع الخير" و"تشاور" لإدارة الرعاية الصحية بالصور.. اتفاقية تعاون بين "صناع الخير" و"تشاور" لإدارة الرعاية الصحية بالصور.. اتفاقية تعاون بين "صناع الخير" و"تشاور" لإدارة الرعاية الصحية بالصور.. اتفاقية تعاون بين "صناع الخير" و"تشاور" لإدارة الرعاية الصحية بالصور.. اتفاقية تعاون بين "صناع الخير" و"تشاور" لإدارة الرعاية الصحية


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