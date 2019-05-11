  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي : لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل

نسور

كارثة.. تسمم نصف نسور الجولان.. وإسرائيل تحقق

محمد النني

"النني" يرحل عن إنجلترا وينتقل لهذا النادى

البرادعي

البرادعي: رمضان كريم "13 مليون سوري مشرد"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الزمالك يدعو السيسى لحضور نهائي الكونفدرالية

برهان

تفاصيل محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري السوداني

ترامب

تسريب بالبيت الأبيض.. تكشفه قناة أمريكية

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

تفاصيل لقاء مصيري قبل ساعات من عزل البشير

أم كلثوم

لأول مرة.. صبحي يكشف سرًا دار بينه وبين أم كلثوم

داعش

5 فتاوى لداعش فى رمضان.. أخطرها الرابعة

اليوم.. الحكم على المتهمين بـ"رشوة البنك الأهلي"

قضايا وحوادث

محاكمة متهمى الخلايا العنقودية
محاكمة متهمى الخلايا العنقودية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

السبت..الحكم على المتهمين بـ"رشوة البنك الأهلى "

#

«الغزال» يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

#

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للمصري البورسعيدي

#

اليوم.. طعن إعدامات ومؤبدات "108 عسكرية"

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، الحكم على 5 متهمين بينهم موظفين بالبنك الأهلي المصري بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه.

يصدر الحكم بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهمين  محمد سليمان على موظف بالبنك الأهلى، و محمد على محمد موظف بالبنك الأهلى، وعطية محمد السيد رجل أعمال، ودعاء محمد مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت عبد الرحيم أستاذ جامعى بجامعة القاهرة، أولاً تقاضى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلي المصرى رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث  عن طريق المتهمين  الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلى المصرى بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 مليون و500 ألف جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "رونالدو" يوجه رسالة لـ"ميسي" عقب الخروج من دوري الأبطال
» طفل الأمير هاري لن يحصل على لقب "أمير"
» شاهد.. كيف ردت أصالة على انتقادات إعلانها الجديد
» "فاتورة كهرباء" تتسبب فى جريمة دموية بالقليوبية
» عطر "أرطغرل".. يغزو أسواق الإمارات
» سر ظهور محمد رمضان بشخصيتين في 3 مسلسلات
» مشاجرة دموية بين عدد من أصحاب المحال التجارية بـ 15 مايو
» مسنة لقيطة تعثر على والدتها بعد 104 أعوام
» فنانة كويتية تكشف مفاجأة غير متوقعة عن "رامز فى الشلال"
» أمريكا ترد على تهديد "إيران" بنشر صواريخ بالشرق الأوسط
» شاب يعود للحياة بعد دفنه وتشييع جنازته

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)