» شاهد.. فنان سعودي يرسم أكبرجدارية لـ "بن سلمان"

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رسم الفنان التشكيلي السعودي عبد الله بن دعال السبيعي؛ بمنطقة الخرمة، صورة جدارية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأبدع "السبيعي"؛ في رسم صورة ولي العهد، وبإتقانٍ عالٍ على جدار منزل المواطن نايف السبيعي؛ وإخوانه والواقع على أحد شوارع المحافظة الرئيسة حينما رأى ملاءمة ومناسبة الموقع لرسم صورة ولي العهد؛ لتصبح أكبر صورة جدارية بالخرمة.

وحظيت الصورة الجدارية بإعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتهاء من رسمها وتداولوها في المواقع؛ بل أصبحت معلماً فنياً ووطنياً تتزيّن به المحافظة.




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