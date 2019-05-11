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أغلى "ولادات" المشاهير فى العالم.. الثالثة ستصدمك

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حياة المشاهير مليئة بالإثارة والجدل، حيث يتم صرف ملايين الدولارات على كل صغيرة وكبيرة في حياتهم ومن ضمن ذلك مشاريع الزواج والإنجاب، لذا نقدم لكم بالأرقام أكثر ولادات النجوم إثارة للجدل.

المولود الملكي للأمير هاري وميجان ماركل

من أبرز الهدايا التي تنتظر طفل الأمير هاري وميجان ماركل الأول، دمية صغيرة من الذهب والألماس ثمنها 112 ألف دولار وحلّة رضيع من غوتشي ثمنها 1320 دولاراً، بالإضافة الى سرير مطلي بذهب من عيار 18 يبلغ ثمنه 60 ألف يورو، أي ما يوازي 67 ألف دولار.

المغنية الأمريكية بيونسيه

حين وضعت "بيونسيه" توأميها، تمّ إغلاق الطابق الخامس من مستشفى كبير ومعروف في لوس أنجلوس في أمريكا من أجل ولادة المغنية الأميركية، وإجراءات أمنية مشددة اتخذت في محيطه وهذا ما كلف بيونسيه مليون دولار.

أمل علم الدين

أمل علم الدين أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على ولادتها حيث حجز زوجها جورج كلوني  لها جناح كلف حوالي 588 ألف دولارٍ في الأسبوع، كما رافقت شركتا ولادة أمل خلال ولادتها بتكلفة 30 ألف دولار، و دفع الثنائي 5 آلاف دولار لمدلّكة إيطالية كما وظّف جورج مربّيتين بتكلفة سنوية تبلغ 400 ألف دولار.

كيم كردشيان

تكاليف ولادة نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان كانت باهظة للغاية، إذ بلغت تكاليف الإقامة والولادة في اليوم الواحد أكثر من 4 آلاف دولار،وخصصت إدارة المستشفى غرفتين من نوعية «VIP »، حيث تقيم هي بغرفة، ومولودها في غرفة أخرى.

الأمير وليام وكيت ميدلتون

أنفق الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون على ولادة طفلهما الأمير جورج ما يقارب الـ 18 ألف دولار، ويقال إن الزوجان حصلا على خصم بـ 10% عند ولادة ابنتهما الأميرة تشارلوت بمستشفى سانت ماري؛ لأنها الولادة الثانية لها في المستشفى.

فيكتوريا بيكهام

أنفقت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام ما يقارب الـ 40 ألف جنيه إسترليني على ولادة طفلها الأول، إذ أن خوفها من الولادة الطبيعية، دفعها لاختيار قسم الولادة المكلف، هذا فضلاً عن الملايين التي أنفقتها على الأمور التي تلت الولادة مثل الشوكولا.


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