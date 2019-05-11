المغامسي : لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل

11 مايو 2019 - 11:46 ص

قال الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إنه لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل.

وأضاف المغامسي في برنامج "منابر النور" على قناة mbc أنه لا يحرم قراءتهما لأن بعض ما فيهما حق، منوها أنه اطلع على نسخة من "الإنجيل" ووجد فيها أشياء مقاربة جدًا لا يمكن جحدها، كما أن هناك أمورا معلوم أنها غير صحيحة.

وأكد المغامسي في رده على تساؤل: هل يحرم قراءة التوراة والإنجيل؟ حيث قال: "لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل، خاصة لمن هو متقدم في الشأن ويناقش ويراجع ويريد أن يقيم الحجة ويظهر المحجة.

وتابع قائلا : لا حرج عليه أن يطّلع على التوراة أو على الإنجيل بهذه النية، لا بنية الاستفادة منها استفادة روحية وتعبدية ودينية، فكفى بالقرآن كتابًا، بحسب قوله.

وأوضح أنه : "لو اطلع عليها كباحث علمي حتى لو أراد أن يرد أو أن يأخذ أو يعطي؛ لأن بعض ما فيها حق، كما أن "الإنجيل" بعض ما فيه حق".

وأكد أنني أنا وقفت على نسخة من الإنجيل، وجدت أشياء مقاربة جدًا ولا يمكن جحدها، وثمة أشياء معلوم أنها غير صحيحة بالإنجيل.