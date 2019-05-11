  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:20 م
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي : لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل

نسور

كارثة.. تسمم نصف نسور الجولان.. وإسرائيل تحقق

محمد النني

"النني" يرحل عن إنجلترا وينتقل لهذا النادى

البرادعي

البرادعي: رمضان كريم "13 مليون سوري مشرد"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الزمالك يدعو السيسى لحضور نهائي الكونفدرالية

برهان

تفاصيل محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري السوداني

ترامب

تسريب بالبيت الأبيض.. تكشفه قناة أمريكية

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

تفاصيل لقاء مصيري قبل ساعات من عزل البشير

أم كلثوم

لأول مرة.. صبحي يكشف سرًا دار بينه وبين أم كلثوم

داعش

5 فتاوى لداعش فى رمضان.. أخطرها الرابعة

بالفيديو..

المغامسي : لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل

الصفحة الأخيرة

المغامسي
المغامسي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فتوى مثيرة للمغامسي: تارك الصلاة ممنوع من الزواج

#

المغامسى: زيارة الأقصى تحت الاحتلال صحيحة شرعًا

#

نقاء الروح

#

داعية سعودي يجيب: والد الرسول في الجنة أم النار

الإنجيل

قراءة

المغامسي

لا يحرم

التوارة

قال الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إنه لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل.

وأضاف المغامسي في برنامج "منابر النور" على قناة mbc  أنه لا يحرم قراءتهما لأن بعض ما فيهما حق، منوها أنه اطلع على نسخة من "الإنجيل" ووجد فيها أشياء مقاربة جدًا لا يمكن جحدها، كما أن هناك أمورا معلوم أنها غير صحيحة.

وأكد المغامسي في رده  على  تساؤل: هل يحرم قراءة التوراة والإنجيل؟ حيث قال: "لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل، خاصة لمن هو متقدم في الشأن ويناقش ويراجع ويريد أن يقيم الحجة ويظهر المحجة.

وتابع قائلا :  لا حرج عليه أن يطّلع على التوراة أو على الإنجيل بهذه النية، لا بنية الاستفادة منها استفادة روحية وتعبدية ودينية، فكفى بالقرآن كتابًا، بحسب قوله.

وأوضح أنه : "لو اطلع عليها كباحث علمي حتى لو أراد أن يرد أو أن يأخذ أو يعطي؛ لأن بعض ما فيها حق، كما أن "الإنجيل" بعض ما فيه حق".

وأكد أنني أنا وقفت على نسخة من الإنجيل، وجدت أشياء مقاربة جدًا ولا يمكن جحدها، وثمة أشياء معلوم أنها غير صحيحة بالإنجيل. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "رونالدو" يوجه رسالة لـ"ميسي" عقب الخروج من دوري الأبطال
» طفل الأمير هاري لن يحصل على لقب "أمير"
» شاهد.. كيف ردت أصالة على انتقادات إعلانها الجديد
» "فاتورة كهرباء" تتسبب فى جريمة دموية بالقليوبية
» عطر "أرطغرل".. يغزو أسواق الإمارات
» سر ظهور محمد رمضان بشخصيتين في 3 مسلسلات
» مشاجرة دموية بين عدد من أصحاب المحال التجارية بـ 15 مايو
» مسنة لقيطة تعثر على والدتها بعد 104 أعوام
» فنانة كويتية تكشف مفاجأة غير متوقعة عن "رامز فى الشلال"
» أمريكا ترد على تهديد "إيران" بنشر صواريخ بالشرق الأوسط
» شاب يعود للحياة بعد دفنه وتشييع جنازته

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)