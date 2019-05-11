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صحيفة "صن":

"النني" يرحل عن إنجلترا وينتقل لهذا النادى

الرياضة

محمد النني
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اقترب محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي من نهاية استمراره مع النادي، إذ أكدت مصادر إنجليزية أن اللاعب في طريقه إلى الانتقال لناد أوروبي خارج إنجلترا.

وقالت صحيفة "صن" إن نادي بوردو الفرنسي مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط، الذي عانى كثيرًا تحت إشراف المدير الفني الحالي لأرسنال يوناي إيميري.

وأكدت الصحيفة أن مدرب بوردو الحالي، البرتغالي باولو سوسا، أبدى رغبته بالتعاقد مع النني، الذي سبق أن عمل معه في بازل السويسري قبل 4 مواسم.

وأشارت المصادر إلى أن النني، 26 عاما، سيرحل عن أرسنال نهاية الموسم، ويبدو أن بوردو هو الخيار الأقوى حاليا، كي يعود اللاعب للعب بشكل أساسي.

أوعانى بوردو بالدوري الفرنسي هذا الموسم، ويقبع بالمركز 14 حاليا، الأمر الذي دفع سوسا للإعلان عن خطة تغيير صيفية، يأمل بها تعزيز الفريق.

ولم يشارك النني هذا الموسم سوى في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، معظمها جاءت كبديل في مباريات أمام فرق "صغيرة".

وسبق أن أمضى النني، الذي خاض مباراة 67 مباراة دولية، وشارك بمونديال روسيا مع "منتخب الفراعنة"، 3 سنوات مع بازل قبل انتقاله إلى الأرسنال عام 2016، علما بأنه بدأ حياته الكروية في نادي "المقاولون" القاهري.


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