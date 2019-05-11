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كارثة.. تسمم نصف نسور الجولان.. وإسرائيل تحقق

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عبد القادر وحيد- متابعات

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إسرائيل

الجولان

تسمم النسور

في واقعة غريبة بهضبة الجولان تعرضت 8 نسور للتسمم، والتي تمثل نصف عدد النسور بالهضبة.

وقامت الحكومة الإسرائيلية بفتح تحقيق عاجل في أسباب تسمم  النسور، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض.

وبحسب تصريحات سلطة البيئة والمحميات الطبيعية فإن النسور النافقة عثر عليها صباح الجمعة.

وأضافت سلطة المحميات إنها عثرت على نسرين آخرين تعرضًا للتسمم أيضا لكنهما كانا على قيد الحياة ونقلا إلى المصحة البيطرية لتلقي العلاج والرعاية.

وتسعى السلطات لمعرفة نوع السم الذي تسبب في نفوق النسور وهوية من دسه لها وأسباب ذلك.

يذكر أن إسرائيل تسعى منذ فترة لزيادة أعداد النسور في المنطقة بعد تناقصها السريع خلال العشرين عاما الماضية.

وصرح  مدير المحميات الطبيعية في إسرائيل شاؤول غولدشتاين لوكالة فرانس برس أن قتل هذا العدد من النسور مرة واحدة هو ضربة قوية لجهودنا.

وأضاف أن ما يزيد بشاعة الأمر أن هذه النسور التي كانت في فترة الرقاد على البيض، الأمر الذي يعني أن بيوضها لن تفقس عن أفراخ جديدة.

وتعد هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا عام 1967 موطنا لعدد واسع من الحيوانات البرية.

وكانت إسرائيل احتلت معظم مرتفعات الجولان السورية في حرب الأيام الستة عام 1967.

وفي مارس باتت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة التي أعلنت إسرائيل ضمها بشكل فعلي في عام 1981.

يذكر أن موقع والا الإسرائيلي أكد أن المزارعين في الجولان يقومون أحيانا بتسميم النسور التي يخافون أن تأكل حيواناتهم.


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