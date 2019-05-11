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طفل الأمير هاري لن يحصل على لقب "أمير"

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هاري وميجان
هاري وميجان

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مفاجأة "غير متوقعة" عن المولود الملكي، للأمير هاري، وميجان ماركل، موضحة أنه لم يتم منحه لقب أمير ما لم تتدخل ملكة بريطانيا من أجل تغيير القواعد.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن أول ما أعلن القصر الملكي البريطاني خبر استقبال الأمير هاري وميجان ماركل، لمولدهما الأول حتى ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات المُباركة لهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً للقواعد الملكية البريطانية، فإن ألقاب أمير  تنسب حصرًا لأطفال الابن البكر أي الأمير ويلز عند الولادة.

لذلك، فإن طفل دوق ودوقة ساسكس، سيحمل لقب سيد (مونتباتينر - ويندسور)، ولكن في حال رغبت الملكة، فإن بإمكانها تغيير ذلك بإصدار براءة تمليك جديدة، مثلما تم في عام 2012، عند ولادة الابن الأكبر لأمير ويلز.

كما أن الدوقة ميجان لم تحصل على لقب الأميرة، مثل كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، لإنهما لا يحملان "الدم الملكي" .

وذكرت الصحيفة أن فرحة عامرة عاشتها العائلة الملكية البريطانية مع استقبال الأمير هاري وميجان ماركل طفلهما الأول، ومن المتوقع أن تهدي ملكة بريطانيا الطفل الجديد دبوساً مرصعاً بإحدى عشرة ألماسة .

وفي هذا الشأن، أوضح خبير الألماس والأحجار الكريمة غرانت موبلي، أنه قد اختارت صاحبة الجلالة دبوس "بوتسوانا فلاور" هديةً لطفل دوق ودوقة ساسكس.

وهذا الدبوس الأنيق من الذهب الأصفر له خلفية تاريخية مع الملكة، حيث تلقَّته كهدية من رئيس بوتسوانا عام 2007، ويحتوي ما لا يقل عن 11 ألماسة.


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