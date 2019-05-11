البرادعي: رمضان كريم "13 مليون سوري مشرد"

11 مايو 2019 - 11:19 ص

أبدى الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، استياءه الشديد مما يحدث لسوريا ولشعبها طيلة الـ8سنوات الماضية.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "8 سنوات من الحرب فى سوريا ونزوح أكثر من نصف الشعب (13مليونا) خارج وداخل البلاد فرارًا من العنف والدمار.

وتابع: "ما زال القتال مستمرًا.. رمضان كريم!".

جدير بالذكر أن سوريا تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، نظرًا للخراب والدمار الذي مرت به طيلة السنوات الماضية، بعد بادية الثورة بها، إلا أن الفرقاء حولوا الثورة إلي صراع دموي خلف الكثير منت المهاجرين والمشردين في مختلف دول العالم.