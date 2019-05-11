  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:22 م
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي : لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل

نسور

كارثة.. تسمم نصف نسور الجولان.. وإسرائيل تحقق

محمد النني

"النني" يرحل عن إنجلترا وينتقل لهذا النادى

البرادعي

البرادعي: رمضان كريم "13 مليون سوري مشرد"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الزمالك يدعو السيسى لحضور نهائي الكونفدرالية

برهان

تفاصيل محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري السوداني

ترامب

تسريب بالبيت الأبيض.. تكشفه قناة أمريكية

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

تفاصيل لقاء مصيري قبل ساعات من عزل البشير

أم كلثوم

لأول مرة.. صبحي يكشف سرًا دار بينه وبين أم كلثوم

داعش

5 فتاوى لداعش فى رمضان.. أخطرها الرابعة

بالصور..

عطر "أرطغرل".. يغزو أسواق الإمارات

الصفحة الأخيرة

أرطغرل
أرطغرل

متابعات- علا خطاب

أخبار متعلقة
#

قميص "صلاح" يغزو أسواق أوروبا برقم خيالي

#

بعد السعادة.. "اللا مستحيل" وزارة جديدة بالإمارات

#

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

#

وفد حكومي يزور "سول".. وبعثة تجارية إلى "موسكو"

بعد تحقيقه أعلى نسب المشاهدة فى جميع أنحاء العالم، أطلق النجم التركي أنجين التان بطل المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل" عطره في الكويت بالتعاون مع شركة "تي في كي"، وسيتوفر هذا العطر في أسواق الإمارات في شهر يونيو المقبل.

ونشرت صفحة على "تويتر" تدعي "مشاهير تركيا" إعلان عن عطر بطل "أرطغرل"، حيث قالت: "عطر أنجين التان دوزياتان "First Impression " متوفر الآن في متجر "TFK" في الكويت، وسيتوفر في الإمارات في شهر يونيو".

وتابعت: "قريباً أيضًا سيتوفر في: تركيا، السعودية، البحرين، قطر، أمريكا، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، روسيا".

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

وفي وقت سابق، قال منتج المسلسل، محمد بوزداج، إن المسلسل يحظى بمتابعة مليار ونصف مليار في 65 بلدًا حول العالم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنان سعودي يرسم أكبرجدارية لـ "بن سلمان"
» أغلى "ولادات" المشاهير فى العالم.. الثالثة ستصدمك
» "رونالدو" يوجه رسالة لـ"ميسي" عقب الخروج من دوري الأبطال
» طفل الأمير هاري لن يحصل على لقب "أمير"
» شاهد.. كيف ردت أصالة على انتقادات إعلانها الجديد
» "فاتورة كهرباء" تتسبب فى جريمة دموية بالقليوبية
» عطر "أرطغرل".. يغزو أسواق الإمارات
» سر ظهور محمد رمضان بشخصيتين في 3 مسلسلات
» مشاجرة دموية بين عدد من أصحاب المحال التجارية بـ 15 مايو
» مسنة لقيطة تعثر على والدتها بعد 104 أعوام
» فنانة كويتية تكشف مفاجأة غير متوقعة عن "رامز فى الشلال"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)