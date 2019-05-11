» عطر "أرطغرل".. يغزو أسواق الإمارات

11 مايو 2019 - 11:18 ص

بعد تحقيقه أعلى نسب المشاهدة فى جميع أنحاء العالم، أطلق النجم التركي أنجين التان بطل المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل" عطره في الكويت بالتعاون مع شركة "تي في كي"، وسيتوفر هذا العطر في أسواق الإمارات في شهر يونيو المقبل.

ونشرت صفحة على "تويتر" تدعي "مشاهير تركيا" إعلان عن عطر بطل "أرطغرل"، حيث قالت: "عطر أنجين التان دوزياتان "First Impression " متوفر الآن في متجر "TFK" في الكويت، وسيتوفر في الإمارات في شهر يونيو".

وتابعت: "قريباً أيضًا سيتوفر في: تركيا، السعودية، البحرين، قطر، أمريكا، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، روسيا".

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

وفي وقت سابق، قال منتج المسلسل، محمد بوزداج، إن المسلسل يحظى بمتابعة مليار ونصف مليار في 65 بلدًا حول العالم.





