  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:21 م
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي : لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل

نسور

كارثة.. تسمم نصف نسور الجولان.. وإسرائيل تحقق

محمد النني

"النني" يرحل عن إنجلترا وينتقل لهذا النادى

البرادعي

البرادعي: رمضان كريم "13 مليون سوري مشرد"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الزمالك يدعو السيسى لحضور نهائي الكونفدرالية

برهان

تفاصيل محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري السوداني

ترامب

تسريب بالبيت الأبيض.. تكشفه قناة أمريكية

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

تفاصيل لقاء مصيري قبل ساعات من عزل البشير

أم كلثوم

لأول مرة.. صبحي يكشف سرًا دار بينه وبين أم كلثوم

داعش

5 فتاوى لداعش فى رمضان.. أخطرها الرابعة

تسريب بالبيت الأبيض.. تكشفه قناة أمريكية

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

حصاد اللقاء السادس بين «السيسي» و«ترامب»

#

شاهد.. 5 صور نادرة من معاهدة السلام "كامب ديفيد"

#

ترامب يلغي خطط الاحتفال بالكريسماس لهذا السبب

#

زوج إيفانكا ترامب مرشح لمنصب كبير في البيت الأبيض

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن البيت الأبيض مرر لقادة إيران رقم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإتاحة الفرصة لهم للاتصال به إن أرادوا.

ونقلت "CNN" عن مصدر دبلوماسي قالت إنه "مطلع"، أن البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين سويسريين، لتمرير رقم هاتف للإيرانيين للاتصال بترامب إذا طلب الإيرانيون من السويسريين ذلك.

وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "أود أن أرى من إيران، أود أن أراهم يتصلون بي"، مضيفًا" "يجب أن يتصلوا. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم".

وأضافت القناة وفق مصدرها، أن السويسريين على الأرجح لن يسلموا الرقم ما لم يطلب الإيرانيون ذلك بالتحديد، وتابعت: "لم يطلب الإيرانيون ذلك بعد، ومن غير المرجح أن يطلبوا ذلك".
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع إيران على الرغم من تحريكها البارجة الحربية "يو أس أس أرليغنتون" ومنظومة "باتريوت" إلى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.


وأشار البنتاغون إلى أن التعزيزات العسكرية تأتي ردا على تهديدات إيرانية ضد القوات الأمريكية.


وكان ترامب قال "لا نريد أن يطور الإيرانيون أسلحة نووية وما تبقى نتفاوض حوله وأدعوهم للاتصال بنا". وأضاف "يمكن لإيران أن تزدهر اقتصاديا إذا توصلنا إلى اتفاق جديد".


كما انتقد ترامب وزير الخارجية السابق جون كيري وحمّله مسؤولية عدم تواصل الإيرانيين مع إدارته، قائلاً "كيري يتحدث كثيراً مع الايرانيين وينصحهم بعدم التحدث معنا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنان سعودي يرسم أكبرجدارية لـ "بن سلمان"
» أغلى "ولادات" المشاهير فى العالم.. الثالثة ستصدمك
» "رونالدو" يوجه رسالة لـ"ميسي" عقب الخروج من دوري الأبطال
» طفل الأمير هاري لن يحصل على لقب "أمير"
» شاهد.. كيف ردت أصالة على انتقادات إعلانها الجديد
» "فاتورة كهرباء" تتسبب فى جريمة دموية بالقليوبية
» عطر "أرطغرل".. يغزو أسواق الإمارات
» سر ظهور محمد رمضان بشخصيتين في 3 مسلسلات
» مشاجرة دموية بين عدد من أصحاب المحال التجارية بـ 15 مايو
» مسنة لقيطة تعثر على والدتها بعد 104 أعوام
» فنانة كويتية تكشف مفاجأة غير متوقعة عن "رامز فى الشلال"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)