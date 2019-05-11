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الطيب:

"يحق الزوجة الخروج للعمل دون إذن زوجها بشرط"

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شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

إيمان هاني

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أفتى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجواز خروج المرأة للعمل دون إن زوجها قائلا: "إنه في حالة قبول الزوج لعمل زوجته لا يجب عليها أن تستأذنه كل يوم ولا يحق له أن يمنعها من العمل إلا إذا طرأ أمر يعيد للزوج حقه في أن تجلس زوجته في البيت ".

وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على فضائية "المصرية"، قائلا: "إذا كان لدى الزوج والزوجة طفل ووجب عليها رعاية الطفل وأن ذهابها للعمل أو خروجها للعمل سوف يضره، هنا من حق الزوج شرعًا أن يأمرها بالجلوس في البيت وألا تخرج إلا بإذنه لرعاية ابنها".

وتابع شيخ الأزهر أنه يجب على الزوجة رعاية والديها في حالة مرضهما والذهاب لهما ولا يجوز للزوج منعها من ذلك، لأن هذا الأمر من أمور بر الوالدين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

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