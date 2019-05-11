» مسنة لقيطة تعثر على والدتها بعد 104 أعوام

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مسنة تعثر علي والدتها
مسنة تعثر علي والدتها

متابعات - أمينة عبد العال

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اسكتلندا

دبلن

ملجأ الايتام

وجدت مسنة أيرلندية والدتها المعمرة بعد أكثر من مئة عام على فراقها، وبعد تركها في ملجأ للأيتام.

والتقت الأيرلندية إيلين مكين ذات الـ81 عامًا في اسكتلندا، بوالدتها التي تبلغ من العمر 104 أعوام بعد عقود من الغياب، في يوم كان يصادف عيد ميلاد الأم الـ 104.

ونشأت إيلين مكين في دار للأيتام في دبلن، حيث ظلت تراودها رغبة العثور على والدتها حتى تمكنت من الوصول إليها بمساعدة خبير علم أنساب.

كما عبرت عن سعادتها البالغة بلقاء والدتها، ووجدت أخوين شقيقين أيضا.

وأضافت "كانت سعيدة للغاية ولم تترك يدي للحظة واحدة"، كما وصفتها: "هي أجمل سيدة، ولديها عائلة جميلة، لقد رحبوا بي ترحيبا حارا".


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