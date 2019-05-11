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فنانة كويتية تكشف مفاجأة غير متوقعة عن "رامز فى الشلال"

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هند البلوشي

متابعات- علا خطاب

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ام بى سى مصر

رامز في الشلال

هند البلوشي

تزامنًا مع بداية شهر رمضان، يبدأ الجميع بالتوقع عما سيفعله نجم المقالب الأول في مصر، الفنان رامز جلال، حيث تعودنا أن يفاجئنا كل عام بفكرة جديدة، ونجوم غير متوقعين، رغم ذلك ينجي البعض من بين يديه.

ومن ضمن الناجين، كشفت الفنانة الكويتية، هند البلوشي تفاصيل محاولة فريق عمل برنامج "رامز في الشلال" جلبها للمشاركة في حلقة من الموسم الجديد المذاع خلال شهر رمضان الجاري على قناة "أم بي سي مصر".

وقالت "هند" خلال استضافتها عبر قناة بالتلفزيون الكويتي: "بداية الاستضافة كانت من خلال عرض تلقيته بالمشاركة في برنامج مسابقات وبعد أن وافقت تم إيصالي بمعدة البرنامج لوضع الترتيبات الأخيرة للحلقة".

وتابعت: "خلال مقابلتي مع المعدة وجدتها تسألني بعض الأسئلة غير المتوقعة هل الملابس التي سترتدينها ماركة معروفة، كما أنها قالت لي إن البرنامج بدون إعداد ولا يوجد سكريبت".

وأضافت: "سألتني تريدين أن تظهري مع مين من الإعلاميات، ثم قالت لي تعرفي الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، قلت لها لا أعرفها، فطلبت مني أن أعمل عنها سيرش في جوجل، فبعد أن قمت بالسيرش وجدت أول عنوان رامز جلال ومهيرة عبدالعزيز في مقلب عام 2019".

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