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اليوم.. نظر محاكمة مرسى فى اقتحام السجون

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تباشر اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.


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