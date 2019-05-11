موائد الرحمن .. تعرف على أول من أنشأها

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بن طولون
بن طولون

عبد القادر وحيد- متابعات

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رمضان

موائد الرحمن

بن طولون

تعتبر موائد الرحمن  في رمضان من أهم المظاهر التي يعتني بها الشارع المصري، والتي تحولت إلى مظهر وطقس رمضاني أصيل ومتوارث في العادات المصرية.

ومع استمرار عمل الموائد الرمضانية نسي الناس تاريخ موائد الرحمن في مصر ، والذي يعود إلى عهد السلطان أحمد بن طولون حيث يعتبر أول من أقامها.

وكان  أحمد بن طولون يقوم بجمع كبار التجار والأعيان في أول يوم من شهر رمضان على الإفطار، ثم يلقي عليهم خطبة يذكر لهم فيها، أن الغرض من المائدة هو أن يذكرهم بالإحسان والبر إلى المحتاجين.

كما أمر أن تظل هذه المائدة موجودة طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى طلبه من التجار وكبار الأعيان أن يفتحوا منازلهم، ويمدوا موائدهم للمحتاجين.

وامتدت الموائد في عهد الفاطميين ، حيث أطلق عليها "سماط الخليفة" حيث كان العاملون في قصر الخليفة يقومون بتوفير مخزون كبير من الطعام، ليكون كافيا لأكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وكانت الموائد قديما تتركز بجوار المساجد العريقة مثل مسجد الحسين والسيدة زينب والأزهر، وذلك لتوافر أعداد كبيرة من التجار في هذه المناطق، لكن مع مرور السنوات بدأت بعض الهيئات في مصر على توفير موائد الرحمن مثل وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية والأهلية.

وفي هذه الأيام تشرف وزارة الصحة على مراقبة ما يقدم في هذه الموائد من أطعمة ومشروبات حرصا على سلامة الصائمين.


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

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