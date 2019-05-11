مواقيت الصلاة بمحافظات مصر اليوم السبت

متابعات-علا خطاب
استكمالاً لخدماتنا "المتميزة" في شهر رمضان المبارك، تقدم لكم "المصريون" مواقيت الصلاة اليوم السبت، الموافق 11/5/2019، في عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:27
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 3:28
أذان المغرب 6:39
أذان العشاء 8:05
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:28
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 3:36
أذان المغرب 6:46
أذان العشاء 8:14
مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية
أذان الفجر 3:21
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 3:25
أذان المغرب 6:36
أذان العشاء 8:03
مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ
أذان الفجر 3:24
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 3:31
أذان المغرب 6:42
أذان العشاء 8:10
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
أذان الفجر 3:13
أذان الظهر 12:21
أذان العصر 3:46
أذان المغرب 6:58
أذان العشاء 8:18
عصر03:35 م
فجر
03:33
شروق
05:07
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:46
عشاء
20:16