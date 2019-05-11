مواقيت الصلاة بمحافظات مصر اليوم السبت

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متابعات-علا خطاب

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استكمالاً لخدماتنا "المتميزة" في شهر رمضان المبارك، تقدم لكم "المصريون" مواقيت الصلاة اليوم السبت، الموافق 11/5/2019، في عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:27

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 3:28

أذان المغرب 6:39

أذان العشاء 8:05

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:28

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 3:36

أذان المغرب 6:46

أذان العشاء 8:14

مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية

أذان الفجر 3:21

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 3:25

أذان المغرب 6:36

أذان العشاء 8:03

مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

أذان الفجر 3:24

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 3:31

أذان المغرب 6:42

أذان العشاء 8:10

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر 3:13

أذان الظهر 12:21

أذان العصر 3:46

أذان المغرب 6:58

أذان العشاء 8:18


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محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

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د. هشام الحمامي
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